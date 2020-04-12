5 حالات لتسديد الرسوم الدراسية عن ذوي الطلبة المتضررين من «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أرسلت دائرة التعليم والمعرفة تعميماً إلى المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، حددت فيه فئات ذوي الطلبة المتضررين بشكل مباشر وليس لديهم القدرة على سداد الأقساط المدرسية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وشروط استحقاق الدعم المالي لتسديد الأقساط.

وأوضحت الدائرة أن شروط استحقاق الدعم المالي تشمل خمس فئات من ذوي الطلبة الذين تأثرت وظائفهم بشكل مباشر نتيجة لتداعيات الفيروس، تضم فقدان الوظيفة، أو الحصول على إجازة بدون راتب، أو تخفيض الراتب بشكل مؤقت أو دائم، بالإضافة أو تعثر تحصيل الديون والمدفوعات، بالإضافة على تأثر دخل ذوي الطلبة الذين يعملون لحسابهم الخاص بشكل مباشر نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد للحد الذي يجعلهم غير قادرين على سداد الرسوم.

وطالبت الدائرة من ذوي الطلبة المتضررين من تداعيات كورونا تقديم عدد من الوثائق التي تثبت تضررهم من تداعيات الوضع الراهن، شملت شهادة لمن يهمه الأمر من جهة العمل توضح الوضع الحالي للموظف «إنهاء العقد، أو إجازة بدون راتب، أو تخفيض الراتب»، ونسخة من العقد المعدل المرسل لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى كشف حساب مصرفي للفترة من يناير حتى مارس الماضي «للحساب المصرفي الذي يتم إيداع الرتب به».

وتضمنت الوثائق المطلوبة، من ذوي الطلبة أصحاب الأعمال الخاصة، تقديم شهادة تسجيل النشاط التجاري في نظام الضريبة المضافة، وكشوف البيانات والقوائم المالية لعام 2019، وكشوف الحسابات المصرفية للمؤسسات، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي.

من جانبها، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي المتضررين نتيجة الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة من خلال برنامجها «معاً نحن بخير»، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الدعم يشمل دفع الأقساط المدرسية أو الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية، مشيرة إلى أن ذوي الطلبة المحتاجين للدعم يمكنهم الاتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم (800-3088) أو عبر الموقع الإلكتروني (http://togetherwearegood.ae)، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو تاريخ 23 أبريل الجاري.