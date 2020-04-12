تسديد الأقساط المدرسية عن ذوي الطلبة المتضررين من "كورونا"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي المتضررين نتيجة الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة من خلال برنامجها "معاً نحن بخير"، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة.

ويشمل الدعم دفع الأقساط المدرسية أو الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية، حيث يستطيع أولياء الأمور المحتاجين للدعم الاتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم (800-3088) أو عن طريق الموقع الإلكتروني (http://togetherwearegood.ae)، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو بتاريخ 23 أبريل الجاري.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد نصحت أولياء الأمور الذين يعانون ظروفاً مالية صعبة إزاء الوضع الحالي، التواصل مع المدرسة التي لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم، وإرشادهم إلى الخطوات التي يجب اتخاذها.