«التربية» تحظر دروس التقوية المباشرة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

حظرت وزارة التربية والتعليم جميع أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات، ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفي المنازل، واستثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بُعد.

وقالت «التربية» في قرار، أمس: «إن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، التي من شأنها الحفاظ على أمن طلبتنا وسلامتهم وصحتهم بصفة خاصة، وبالتالي سلامة المجتمع وأمنه الصحي بوجه عام.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، السبت الماضي، تحقيقاً بعنوان «تحذيرات من تحوّل المدرس الخصوصي إلى ناقل (كورونا) متجوّل»، رصدت فيه حالات إهمال من بعض الأسر التي خالفت الإجراءات المتبعة، واستعانت بمدرسين خصوصيين لأبنائها، ما يجعلهم مخالطين لآخرين قد يكونون مصابين بالفيروس، ويعرّضهم للخطر، حيث يقوم تجّار الدروس الخصوصية بالانتقال من منزل إلى آخر من دون أي ضوابط أو إجراءات حماية.

- قرار الحظر يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا».