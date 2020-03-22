السماح لموظفات الحضانات بالعمل في منازل الأطفال

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة لإصدار تصاريح عمل مؤقت لموظفي الحضانات خلال فترة التعليق، حيث مكنت مالكي الحضانات إعارة موظفيهم رسميا خلال تلك الفترة عبر مكاتب تدبير لأولياء الأمور أو جهات عمل أخرى، على أن ينقل راتب الموظف ومخصصاته حسب عقد الإعارة للجهة أو الشخص المعار.

وأوضحت دائرة التعليم والمعرفة في تعميم وزعته على الحضانات، "حصلت الإمارات اليوم على نسخة منه" أن فترة تعليق الحضانات غير محددة، لذا تم توفيت خدمة تصاريح العمل الجزئي كخيار مؤقت لدعم الحضانات والعاملين بها في هذه الفترة، ودعت ملاك الحضانات والمدراء بالاستفادة من إصدار تصاريح العمل الجزئي لموظفيها إلى حين تعود الحضانات للعمل.

وحددت الدائرة، 3 خطوات لمالكي الحضانات الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة، شملت حصر عدد الموظفين مع مسمياتهم الوظيفية ورواتبهم في ملف (حصر الموظفين) المرفق وإعادة ارسال الملف بعد استكماله للدائرة، وتجهيز ملف لكل موظفة ترغب في الانضمام لمبادرة تصريح العمل المؤقت يشمل كل ما تم تحديده في ملف البيانات المطلوبة، والانتظار مدة أسبوع حتى يتم تحديد مكتب تدبير المخصص لتلقي الطلبات وتزويدهم بملفات الموظفين الراغبين بالاستفادة من المبادرة.

وبينت الدائرة في التعميم أن رسوم تكلفة اصدار تصريح العمل الجزئي لكل موظف تبلغ 500 درهم، كما أن الانضمام للمبادرة لا يعني نقل الكفالة، حيث ان إصدار التصريح لا يحتاج إلى ذلك، مشيرة إلى أن تحمل مكاتب تدبير للراتب الكامل للموظف خلال فترة العمل الجزئي يخضع للاتفاق مع المراكز، بجانب ضرورة الاتفاق مع المراكز لإعادة الموظف في أي وقت حال عادة الحضانات للعمل.

وعما إذا كانت تشمل المبادرة جميع الوظائف التي توجد في الحضانات من مثل السائق، المشرف، المشرف المساعد، الممرضة أوضحت الدائرة أن الأمر يخضع للاتفاق مع مراكز تدبير.