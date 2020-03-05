"التربية" تعلن موعد دوام الطلبة للفصل الدراسي الثالث

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلبة سيستأنفون الدوام الرسمي في المدارس اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل، مشيرة إلى أنه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة نحو اتخاذ الاجراءات المناسبة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، تلزم جميع المدارس الحكومية في الدولة بعدم تواجد أي طلبة في مبنى المدرسة لمدة أربعة أسابيع من تاريخ 08/03/2020 وحتى تاريخ 04/4/2020، وذلك ضمن الضوابط التالية:

أولاً : إجازة الطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية

- تقديم موعد إجازة الربيع لجميع الطلبة على أن تبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 08/03/2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 19/03/2020 (لمدة أسبوعين).

- تكون إجازة الهيئة الإدارية والتعليمية من يوم الأحد الموافق 08/03/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 12/03/2020 (لمدة أسبوع)، كما هو موضح في الجدول المرفق أعلاه.

- تعليمية من يوم الأحد الموافق 08/03/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 12/03/2020 (لمدة أسبوع)، كما هو موضح في الجدول أعلاه.

ثانياً: التدريب التخصصي للهيئة الإدارية والتعليمية

- تلتزم الهيئة الإدارية والتعليمية بحضور التدريب التخصصي المباشر بدءاً من يوم الأحد الموافق 15/03/2020 وحتى يوم الخميس 19/03/2020 من الساعة 09:00 صباحاً – 01:00 ظهراً، وفقاً لجدول التدريب (يعمم لاحقاً).

- تتابع إدارات المدارس حضور الهيئة الإدارية والتعليمية للتدريب المباشر بشكل يومي.

- يتابع مديرو النطاق التدريب المباشر في المدارس التابعة له، وتقديم الدعم اللازم.

ثالثاً: مبادرة التعليم عن بعد للطلبة

- يبدأ العمل بمبادرة التعليم عن بعد لجميع الطلبة بدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 22/03/2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 02/04/2020 (لمدة أسبوعين) لجميع الطلبة وفق الجدول المدرسي المحدد من الساعة 8:30 صباحاً، حتى الساعة 1:30 ظهراً.

- تلتزم الهيئة الادارية والتعليمية بالدوام الرسمي في المدارس في خلال فترة تطبيق مبادرة التعلم عن بعد من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 2:00 ظهراً.

- تعمل إدارات المدارس على تهيئة بيئة العمل بمبادرة التعليم عن بعد لجميع الفئات المستهدفة (الطلبة/ المعلمين / أولياء الأمور) ، وتقديم الدعم اللازم.

رابعاً: دوام الطلبة للفصل الدراسي الثالث

- يستأنف الطلبة الدوام الرسمي في المدارس اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 05/04/2020.

خامساً:

-الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يخص ضرورة تجنب السفر نظراً للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في دول عدة، وفي حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوص الطبية في المطار، ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حالة التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية، وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

