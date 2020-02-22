3 طلاب يبتكرون روبوتاً للزراعة في الفضاء

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نجح ثلاثة طلاب بمدرسة خليفة بن زايد بالعين، في ابتكار روبوت للزراعة في الفضاء، وحصلوا من خلاله على المركز الأول في مسابقة «مبتكر 2020» فئة علوم الفضاء، حيث يستطيع الروبوت القيام بالمهام الزراعية من خلال التحكم فيه عن بعد.

وأوضح فريق العمل، وهيب الشيباني، وعبدالقادر المسلمي، وزيد فرحان، أن مشروعهم نُفذ تحت إشراف مؤسسة الإمارات «شباب»، واختصاصي المختبر العلمي بالمدرسة، محمد نزار، مشيرين إلى أن الفكرة تولدت لديهم بعد إعلان «ناسا» أن الزراعة الفضائية أمر لابدّ منه لأجيال المستكشفين في المستقبل.

وقالوا: «قررنا المبادرة بتسخير الذكاء الاصطناعي في ابتكار روبوت للزراعة في الفضاء، يستطيع أن يقوم بكل المهام الزراعية».

وشرحوا أن «الروبوت يعتمد في عمله على الطاقة الشمسية، وينفذ أربع مهام خلال عملية الزراعة تتضمن حرث التربة، ووضع البذور فيها، وإضافة السماد لها بكميات تتناسب مع حاجة كل نوع من أنواع المحاصيل المزروعة، إضافة إلى مهام الري بطرق حديثة موفرة للمياه، نظراً لعدم توافر الماء في الفضاء».

وأضافوا: «الروبوت مزوّد بألواح شمسية لمدّه بالطاقة، وبطارية لتخزين الفائض، وسير متحرك لغرس البذور، ومزود بخزان للمياه، وآخر للسماد، بحيث يزود كل نوع من البذور بالكميات التي تناسبه من السماد والماء، لمساعدة الإنسان في الفضاء على توفير بعض الاحتياجات البشرية من المواد الزراعية».