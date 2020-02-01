6 طلاب يبتكرون غواصة للبحث عن المفقودات في قاع البحر

المصدر: أمين الجمال - دبي

ابتكر ستة طلاب في الصف العاشر بمدرسة محمد بن حمد الشرقي في إمارة الفجيرة، غواصة للبحث عن المفقودات في قاع البحر، إضافة إلى تنظيف البحار والمسطحات المائية من البلاستيك والحشائش الضارة.

وشرح الطالب منصور محمد الزيودي، لـ«الإمارات اليوم»، آلية عمل الغواصة الموجهة عن بُعد، باستخدام جهاز الحاسب الآلي، من خلال برامج تتيح التحكم فيها لتنفيذ مهامها، دون الحاجة إلى تشغيلها يدوياً.

وأضاف: «نفذتُ المشروع مع زملائي منصور عبدالرحمن النقبي، وسعود عبدالعزيز البلوشي، وعمر إسحاق البلوشي، وخليفة إبراهيم الزعابي، وعبدالله خليفة الشامسي، وجميعهم يدرسون بمسار النخبة»، متابعاً «نفذنا المشروع في أربعة أسابيع، بدعم من المدرسة ووزارة التربية والتعليم، وأجرينا على النموذج التقريبي للغواصة تجارب عدة في مسبح مدرسي، وكانت النتائج مُرضية جداً».

وأوضح أن «الغواصة تتكون من أربع مراوح، وكاميرا لرصد المخلفات أو المفقودات في البحر، ومزودة بأجهزة تمكّنها من العمل ساعات طويلة دون أن تتوقف، حتى تنجز الأعمال الموكلة إليها»، لافتاً إلى أن الغواصة تتميز بسعرها المنخفض، وسهولة التعامل معها وتشغيلها دون تعقيدات تقنية، إضافة إلى تشغيلها عن بُعد.

وذكر أن الفريق اشترك بالغواصة في مسابقة «ROV»، التي نظمتها الوزارة، أخيراً، وتمكّن من التأهل إلى المسابقة الوطنية التي ستنطلق في أبوظبي 23 فبراير الجاري.