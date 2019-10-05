جائزة «أفضل معلم خليجي» تعلن أسماء الفائزين غداً

المصدر: إعداد : أمين الجمال

تُعلن جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»، عن أسماء الفائزين في دورتها الثانية، غداً، بالتزامن مع انعقاد منتدى قدوة 2019 في حفل يقام بهذه المناسبة، وذلك بمنارة السعديات في أبوظبي.

وتهدف الجائزة، التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تحقيق فلسفة تربوية معاصرة وحديثة، تسهم في توفير بيئة إبداعية وحاضنة لإسهامات وأدوار المعلمين التربوية، وحثهم على التميز في جوانب مختلفة رافدة لمهنة التعليم وتكريم المتميزين منهم، بما يسهم في تسريع عجلة تطور التعليم.

وتعكس الجائزة فلسفة تربوية حديثة تتحد في مضمونها وأهدافها مع رؤية واضحة وعميقة تستلهم أفضل الممارسات التربوية، وتكريس الإبداع والابتكار لدى المعلم، كما تعكس اهتماماً متنامياً من قبل القيادة، في إكساب التعليم في دولة الامارات خصوصاً، وفي دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، الزخم المطلوب، بما يحقق تطلعات تلك الدول في إثراء العملية التعليمية عبر إحداث قفزات استثنائية في مساراتها، بما يسهم في تحقيق توجهاتها نحو نهضة تنموية شمولية، يشكل التعليم عمودها الفقري.

وأكد أمين عام الجائزة، الدكتور حمد الدرمكي، أن الجائزة في دورتها الثانية عملت على إحداث نقلة نوعية، من خلال تعزيز أهدافها ومختلف غاياتها والتطوير المستمر فيها عبر إدخال معايير جديدة، تتمثل في التركيز على ربط المبادرات بأهداف التنمية المستدامة، ودور المعلم في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وأهمية دور المعلم في تضمين الرؤية الوطنية في دولته ضمن المنظومة التعليمية.