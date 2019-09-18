«مواصلات الإمارات» تنقل 10 آلاف طالب جامعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت «مواصلات الإمارات» العام الجامعي الجديد بتقديم خدمات النقل لما يناهز الـ10 آلاف و90 طالباً جامعياً، عبر 753 حافلة لنقل الطلبة المنتسبين من وإلى عدد من الكليات والجامعات والمعاهد الأكاديمية في الدولة.

وأكد المدير التنفيذي للنقل والتأجير بدبي والشارقة في «مواصلات الإمارات»، بدر العطار، تنظيم رحلات عدة يومياً، بين المؤسسات الجامعية وأماكن سكن الطلبة، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، بما يضمن تلبية جميع مواعيد الطلبة والالتزام بجداول المحاضرات والأنشطة، لافتاً إلى أن المؤسسة تستقبل العام الجامعي بجاهزية أسطولها من الحافلات والكوادر البشرية العاملة من سائقين وإداريين، بما يعكس الاهتمام الذي توليه الإدارة العليا في «مواصلات الإمارات» لخدمة النقل الجامعي.

وأشار العطار إلى أن المؤسسة وفرت 753 حافلة لتقديم خدمات النقل الجامعي، تتميز بحداثتها ومراعاتها لأفضل المواصفات الفنية واشتراطات الجودة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة والرفاهية للطلبة الجامعيين المنقولين وتحقيق سعادتهم، موضحاً أن «مواصلات الإمارات» تقوم بإدارة وتطوير وتوفير مختلف أشكال المساندة والدعم للمؤسسات الأكاديمية الراغبة في الاستفادة من خدمات النقل.

وقد تم خلال الفترة الماضية، تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية الدورية للكوادر البشرية العاملة، لاسيما السائقين، إذ تلقوا برامج تدريبية حول السلامة المرورية، والإسعافات الأولية، وغيرها من الأمور المتعلقة بتطوير الخدمة والارتقاء بمستوى العاملين على اختلاف تخصصاتهم.