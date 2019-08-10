«التقنية العليا» تحصل على جائزة عالمية في «قيادة التغيير»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

فازت كليات التقنية العليا، أخيراً، بجائزة بلاك بورد (Blackboard) العالمية عن فئة «قيادة التغيير» للعام 2019، تقديراً لمساهمتها في تعزيز تبني استراتيجيات ابتكارية لدعم المحصلات التعليمية والنجاح الطلابي.

وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، اهتمام الكليات باستثمار التقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية، خصوصاً على مستوى التقنيات التي تدعم متابعة الأداء والتطور الأكاديمي وتعزز النجاح الطلابي.

وأشار إلى أن الكليات التقنية تستخدم تقنيات «بلاك بورد» منذ 15 عاماً، وفي العام الماضي، وقعت اتفاق شراكة مع «بلاك بورد»، بهدف إنشاء أول مركز للتميز في التعليم الرقمي في الشرق الأوسط، وكذلك توفير برامج وتكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي في الدولة، وتطوير تجربة التعلم الرقمية والكوادر التعليمية وتوفير المعلم الإلكتروني لتلبية المهارات التي تلائم التغيرات التكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي المؤسسي. وأضاف أن الكليات تعتمد حالياً استراتيجية الجيل الرابع المستقبلية التي تركز بشكل كبير على المهارات وإعداد الطلبة للتعامل مع المتغيرات الوظيفية المتوقعة، بسبب الثورة الصناعية الرابعة، ما يتطلب تعزيز بيئة التعليم الرقمي للوصول لمخرجات لديها احترافية وقدرة على الإبداع والابتكار، وتسير الكليات بشكل مدروس نحو تحقيق التحول الرقمي المؤسسي والتكاملي بين جميع الأنظمة المستخدمة.

كليات التقنية تستخدم تقنيات «بلاك بورد» منذ 15 عاماً.