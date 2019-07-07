«التربية» تبدأ تصديق الشهادات واستخراج «حُسن السلوك»

المصدر: أمين الجمال - دبي

بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، تصديق الشهادات واستخراج شهادات حُسن السيرة والسلوك للطلبة، وذلك في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، مؤكدة أنها تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات وتيسيرها وتوفيرها للمتعاملين.

وأضافت الوزارة أنها تضع إمكاناتها كافة، وتعمل بكل طاقاتها، بداية من أمس، في مختلف مدن الدولة، لاستقبال الطلبة وأولياء أمورهم الراغبين في تصديق الشهادات، واستخراج شهادات حُسن السيرة والسلوك.

وأبلغ مساعد مدير مدرسة، طلب عدم ذكر اسمه، «الإمارات اليوم»، بأن الوزارة طلبت من المدارس، في ساعة متأخرة من نهار يوم الخميس الماضي، أن ترسل مندوبين عنها لتسلم نتائج طلبة الصف الـ12، إلا أن إدارات المدارس فضلت إرجاء ذلك إلى اليوم، حتى يوجد المعلمون والإداريون في المدارس ليتولوا توزيع الشهادات على الطلبة. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة أسماء الـ10 الأوائل من طلبة الصف الـ12 قبل يوم الأربعاء المقبل، فيما تعلن نتائج الطلبة في الصفوف من الأول حتى الـ11 اليوم.

وحدّدت الوزارة بعد غد موعداً لبدء امتحان الإعادة لطلبة الصف الـ12، بمساريه العام والمتقدم، ويختتمون الامتحانات يوم الخميس المقبل.