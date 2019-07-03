"التربية" تطلق خدمة معادلة الشهادات الجامعية إلكترونياً

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استحداث خدمة تمكن المتعاملين من الحصول على الشهادة المعادلة الكترونياً، لخدمة معادلة الشهادات التعليم العالي من خارج الدولة، وذلك حرصاً من الوزارة على الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لمتعامليها، و توفر الخدمة المطورة استلام المعادلة بسرعة و إتقان عبر البريد الالكتروني.

حيث استعاضت الوزارة عن طباعة المعادلة ورقياً ابتداءً من تاريخ 16-6-2019.

وسيتمكن المتعامل من استكمال الخدمة الكترونياً من بداية التقديم و حتى استلام المعادلة.

إضافة الى أن هذه الخطوة ستسهم في القدرة على التحقق من صحة المعادلة عبر النظام الإلكتروني، وهو ما يمكن الجهات المعنية والافراد من زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، واستخدام خدمة التحقق من المعادلة ضمن باقة خدمات الوزارة الالكترونية.

وتعكف وزارة التربية والتعليم على تطوير خدماتها بشكل دائم واستكمال التحول الرقمي لجميع خدماتها كجزء من استراتيجية دولة الامارات للتحول الرقمي.

حيث تقلل الخدمة المطورة من التكلفة والجهد بشكل كبير، وتحسن الجودة وتبسط إجراءات تقديم الخدمة والتي تنعكس بدورها على رضى المتعاملين، بجانب ضمان جودة و مصداقية البيانات المقدمة، وهذه الخطوة تعد جزءاً من عمل وزارة التربية والتعليم الدؤوب لتحقيق رؤية حكومة دولة الامارات في تحسين و تطوير الخدمات بشكل مستمر و مستدام.