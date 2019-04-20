4 طالبات مواطنات يبتكرن «كاشف الإشعاع الذكي» لزيادة الأمان في محطات الطاقة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكرت أربع طالبات مواطنات جهاز «كاشف الإشعاع الذكي» لزيادة الأمان في محطات الطاقة النووية بمختلف دول العالم.

وأوضحت عائشة الحمادي وريم الهاملي وميثاء المزروعي وكاملة المزروعي، الطالبات في تخصّص الهندسة الإلكترونية بكليات التقنية العليا أن الابتكار مزوّد بنظام حساسات يمكنه من كشف أي حالة تسرّب لأشعة نووية، سواء في المحطة أو المناطق السكنية المحيطة بها.

وأضافت الطالبات لـ«الإمارات اليوم»: «في حال رصد الجهاز وجود تسرّب بأي درجة، تعمل مباشرة حساسات أخرى تتعلق بالكشف عن وجود أي إنسان أو كائنات حية في المكان، ليقوم الجهاز بإصدار إنذارات صوتية وضوئية في المكان داخل المحطة وخارجها، وكذلك عبر الشاشات الموجودة في المحطة للتنبيه بوجود حالة طارئة».

ولفتت الطالبات إلى مشاركتهن بالمشروع ضمن معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2019)، وقد لاقى استحسان الوفود العسكرية المشاركة، بالإضافة إلى تواصلهن مع الجهات المحلية ذات الصلة لتبنّي المشروع ودعمه وتطويره، حتى تتم الاستفادة منه دولياً.