ابتكار إماراتي يعزّز استخدام «الطاقة الشمسية» في المنازل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكرت ثلاث طالبات مواطنات مشروعاً يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والتحكم الذكي في عمليات شحن البطاريات، والتوزيع الصحيح للكهرباء وفقاً للأحمال الكهربائية.

الابتكار قدمته ميثاء عبدالله، ومهرة محمود، وعلياء حسن، الطالبات بكليات التقنية العليا بأبوظبي في تخصص الهندسة الكهربائية، وأطلقن عليه اسم «النظام الشمسي المنزلي الذكي والمستقل».

وأوضحن أن النظام الجديد يتميز بإمكانية تنفيذه بأي منزل وفق احتياجاته وبكلفة بسيطة مقارنة بطبيعة الكلفة العالية لتطبيق مثل هذه الأنظمة في المنازل.

وتقوم الفكرة على إدارة ذكية للكهرباء الناتجة عن الألواح الشمسية، إذ يقوم النظام بإيصال الكهرباء للمنزل وفقاً للاحتياجات الفعلية والأحمال الكهربائية دون زيادة أو نقصان، ويخزن أي زيادة في إنتاج الكهرباء بالشكل الصحيح للاستفادة منها في ما بعد. وجرى تكريم الطالبات مبتكرات المشروع خلال مسابقة أقيمت، أخيراً، على مستوى مشروعات طلبة الهندسة بكليات التقنية العليا، شارك فيها أكثر من 60 مشروعاً لطلبة البكالوريوس وطلبة السنة الثانية من تخصصات برنامج الهندسة كافة.