جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي تكرم الفائزين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت اللجنة العليا لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي"، احتفالية خاصة لتكريم الفائزين والمتميزين بمشاركاتهم في الجائزة في دورتها الأولى والاحتفاء بهم وبإنجازاتهم، بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين في دول الخليج العربي، وأعضاء لجان الجائزة وضيوفها، وذلك في أبوظبي.



وكانت الجائزة قد أعلنت سابقاً عن أسماء المعلمين الفائزين بالجائزة والتي تم إطلاقها بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتشمل عدداً من دول الخليج العربي، حيث فاز المعلم راشد علي هاشم مدرس مادة التربية الرياضية من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعلمة فوزية ظويهر المغامسي مدرسة مادة الرياضيات من المملكة العربية السعودية، وحققا هذا الفوز والتألق التربوي نظير تميزهما في تطبيق جميع المعايير المعتمدة في الجائزة، والتي تسهم في تحقيق الريادة التعليمية، ولكون مبادراتهم ساعدت على تطوير البيئة التعليمية، وتعتبر من الممارسات ذات الأثر الكبير في مسيرة تطور التعليم.



وحصل كل فائز منهما على مليون درهم مكافأة مادية نظير تألقهما، كما خصصت الجائزة رحلة استكشافية وتدريبية تتضمن دورات متخصصة إلى أعرق المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية، لأفضل 20 مشاركة متميزة، بجانب تكريم أفضل مشاركتين، وجاءت من نصيب المعلمة هبة عبد العزيز سالمين من دولة الكويت، وأمينة نبيل الرميحي من البحرين، حيث تحصلت كل معلمة على مبلغ 100 ألف درهم نظير تميزهما.



وأكد وزير التربية والتعليم المشرف العام للجائزة، حسين الحمادي، أن جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" انبثقت عن رؤية القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي ترى في التعليم معولاً للبناء وأساس التنمية وبناء الأوطان والنهضة الانسانية التي تضمن لنا المنافسة والريادة العالمية.