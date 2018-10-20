«التربية» تحظر «الحاسبة المبرمجة» في امتحانات رخصة المعلم

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

قرّرت وزارة التربية والتعليم حظر استخدام الآلة الحاسبة القابلة للبرمجة أو الرسم البياني، على المعلمين الذين سيؤدون اليوم امتحانات «رخصة المعلم»، أثناء أدائهم الامتحان.

وطالبت في تعميم وزعته على مديري المدارس، أخيراً، بإحاطة المعلمين الذين سيؤدون الامتحان بضرورة الالتزام بإحضار آلة حاسبة بسيطة، مرفقة بالتعميم نموذجاً للآلة الحاسبة المسموح باستخدامها أثناء الامتحان.

وحدّدت الوزارة المعلمين المستهدفين بامتحانات رخصة المعلم، التي تُجرى اليوم، وهم معلمو الحلقة الثانية في القطاع الخاص (المدارس الخاصة) الذين تم تصعيدهم إلى المرحلة الثانوية، إضافة إلى المعلمين المتغيبين بعذر عن أداء امتحانات الرخصة في المرحلة الأولى.

وكانت الوزارة حددت 29 سبتمبر الماضي موعداً لإجراء اختبار تخصصي للمعلمين، لافتة إلى أن الحصول على الرخصة يتم من خلال اجتياز اختبارين، تخصصي ومهني، فيما يلحق المعلم ببرنامج تدريبي، وفقاً لما يتمخض عن الاختبارين من نتائج، بهدف تأهيله وتطوير مؤهلاته، للوصول إلى المخرجات المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن المعايير المهنية، ضمن رخصة المعلم، تقدم عرضاً مفصلاً للتوقعات المنتظرة من المعلمين والقيادات المدرسية، من أجل بناء نظام تعليمي من الطراز الأول، لافتة إلى أن معايير الترخيص المهني تشمل الجوانب التي يجب أن يلمّ بها المعلمون والقيادات المدرسية، إذ تركز على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية للمعلمين، والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية، ومسؤولية التطوير المهني الذاتي. أمّا الترخيص المهني للقيادات المدرسية، فيتضمن معايير القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية.

وأكدت الوزارة أنه يتعين على المعلمين تسجيل بياناتهم عبر نظام ترخيص المعلمين، مضيفة أن كل معلم يتلقّى فور إدخال بياناته بريداً إلكترونياً لتفعيل حسابه خلال 24 ساعة، بينما يمكن لمعلمي المدارس الخاصة استخدام الرقم المرجعي المخصص لكل مدرسة.