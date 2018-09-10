130 طالباً وطالبة يستفيدون من مِنَح «أميركية دبي»

المصدر: دبي - وام

استفاد 130 طالباً وطالبة من المواطنين والوافدين من «مِنَح محمد بن راشد للتفوق العلمي» بالجامعة الأميركية في دبي للعام الأكاديمي 2018‏/2019.

وقد استقبلت الجامعة الطلبة الجدد هذا العام، وأعدت برنامجاً حافلاً بالفعاليات لتعريفهم بأقسام الجامعة، والخدمات التي تقدمها، بحضور أولياء الأمور.

وهنأ الدكتور رئيس الجامعة، لانس دي ماسي، خلال اللقاء التعريفي، الذي عقد أول من أمس، الطلبة الجدد لاختيارهم الجامعة الأميركية في دبي، التي تلقى الرعاية والدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.