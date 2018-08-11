«التربية» تدعو الطلبة إلى اختيار الجامعات المعتمدة

المصدر: إعداد: أمين الجمال

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها مرخصة من قبلها، وأن يكون التخصص الدراسي معتمداً داخل الدولة.

وكانت الوزارة نشرت قائمة بالجامعات المعتمدة داخل الدولة، وعددها 71 جامعة وكلية ومعهداً مرخصاً، لمساعدة الطلاب على التأكد من أن مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون في الالتحاق بها في العام الدراسي المقبل.

وتتولى مفوضية الاعتماد الأكاديمي لدى الوزارة مسؤولية ترخيص المؤسسات وتقييم البرامج بصورة دورية من خلال فرق المقيمين الخارجيين، للتأكد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة في المؤسسات، وتماشيها مع المستويات العالمية، وبما يضمن تحقيق معايير الجودة الشاملة لهذه البرامج.

ولفتت الوزارة إلى أن عملية اعتماد البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم، وتشمل هذه المعايير أهداف البرنامج ومخرجاته التعليمية والخطة الدراسية ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يتم طرحه فيها، وكذلك المرافق العلمية والتعليمية ومصادر التعلم، إضافة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم العلمية وغيرها من طرق وأساليب التدريس وتقييم الأداء المتبعة، وكذلك مدى الحاجة للبرنامج وارتباطه باحتياجات سوق العمل.

كما تتابع الوزارة مدى التزام المؤسسات التعليمية المرخصة بمعايير الجودة، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حيال المؤسسات أو البرامج المخالفة لتلك المعايير.