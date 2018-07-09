تعرف الى ..47 مدرسة خاصة ممنوع تسجيل المواطنين بها للعام الدراسي المقبل

المصدر: أمين الجمال - الإمارات اليوم

وجهت وزارة التربية والتعليم بمنع تسجيل الطلبة المواطنين في 47 مدرسة خاصة للعام الدراسي المقبل (2019/2018)، على مستوى الدولة، لحصولها على تقييم ضعيف وضعيف جداً.

وأخطرت الوزارة أولياء أمور الطلبة، بضرورة إيقاف تسجيل أبنائهم في هذه المدارس، سواء ممن يرغبون في التسجيل بها لأول مرة أو اللذين لديهم أبناء يدرسون بها فعلياً، ومطالبتهم بالبحث عن مدارس أخرى لتسجيل أبنائهم بها.

قائمة المدارس الخاصة التي يمنع تسجيل الطلبة المواطنين فيها في

العام الدراسي 2018-2019