تعرف الى ..47 مدرسة خاصة ممنوع تسجيل المواطنين بها للعام الدراسي المقبل

وجهت وزارة التربية والتعليم بمنع تسجيل الطلبة المواطنين في 47 مدرسة خاصة للعام الدراسي المقبل (2019/2018)، على مستوى الدولة، لحصولها على تقييم ضعيف وضعيف جداً.
وأخطرت الوزارة أولياء أمور الطلبة، بضرورة إيقاف تسجيل أبنائهم في هذه المدارس، سواء ممن يرغبون في التسجيل بها لأول مرة أو اللذين لديهم أبناء يدرسون بها فعلياً، ومطالبتهم بالبحث عن مدارس أخرى لتسجيل أبنائهم بها.
قائمة المدارس الخاصة التي يمنع تسجيل الطلبة المواطنين فيها في
العام الدراسي 2018-2019
|
المدرسة
|
المنطقة
|
مدرسة الرسالة الأمريكية الدولية الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الشارقة العامة وروضة الأطفال الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الأمانة الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة المواهب البريطانية الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة المستقبل الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الشعلة الخاصة - فرع البنين
|
الشارقة
|
المدرسة الانجليزية الخاصة - بكلباء
|
الشارقة
|
المدرسة الامريكية الدولية الحديثة الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الضياء العلمية الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الرشد الامريكية الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة ويس جرين الدولية الخاصة - فرع
|
الشارقة
|
مدرسة فارا يسترن الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الجيل الجديد الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة خورفكان النموذجية الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الكمال الأمريكية الخاصة - فرع 2 حلوان
|
الشارقة
|
مدرسة القمة الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الكمال الأمريكية الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الشيماء الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة البيت السعيد الانجليزية الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الوحدة الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة سلمان الفارسي الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة نبراس الايمان الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الكمال الأمريكية الدولية الخاصة - فرع
|
الشارقة
|
مدرسة الرسالة العلمية الدولية الخاصة
|
الشارقة
|
مدرسة الأقصى الخاصة
|
عجمان
|
مدرسة النعيمية الخاصة
|
عجمان
|
مدرسة عجمان الخاصة
|
عجمان
|
المدرسة الراشدية الخاصة
|
عجمان
|
مدرسة افالون هايتس وورلد الخاصة
|
عجمان
|
مدرسة الحكمة الخاصة مصفوت
|
عجمان
|
مدرسة اكاديمية بلومينجتون الخاصة
|
عجمان
|
مدرسة العمداء الدولية الخاصة
|
عجمان
|
مدرسة عجمان الحديثة
|
عجمان
|
مدرسة أم القرى الخاصة
|
أم القيوين
|
مدرسة النخبة الامريكية الخاصة بام القيوين
|
أم القيوين
|
مدرسة دار السلام الخاصة
|
رأس الخيمة
|
المدرسة العربية الخاصة
|
رأس الخيمة
|
مدرسة هارفست الخاصة
|
رأس الخيمة
|
مدرسة الروابي الحديثة الخاصة
|
رأس الخيمة
|
مدرسة الشويفات الدولية الخاصة
|
رأس الخيمة
|
مدرسة النصر الخاصة
|
رأس الخيمة
|
مدرسة نداء الإسلام الخاصة
|
رأس الخيمة
|
مدرسة رمسيس الإنجليزية الخاصة
|
رأس الخيمة
|
مدرسة اليقين الخاصة
|
الفجيرة
|
مدرسة ينابيع المعرفة الخاصة
|
الفجيرة
|
مدرسة الامارات الخاصة بالفجيرة
|
الفجيرة
|
مدرسة ديار الدولية الخاصة - الفجيرة
|
الفجيرة