"ماجد الفطيم للتجزئة" تؤكد التزامها بأهداف الجهود المشتركة خلال مؤتمر "كوب 28"

تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، تعهدت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، التي تمتلك الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل كارفور في دولة الإمارات، بتحقيق أهداف الجهود المشتركة بالتعاون مع 16 شريكاً من موردي السلع سريعة الاستهلاك، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28". الأمر الذي يعكس التزام شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" بتوحيد الجهود لتحقيق مستقبل مستدام.

وبموجب التعهد، الذي يتضمن ثلاثة أهداف لجهد مشترك، ستلتزم شركة "ماجد الفطيم" وشركاء كارفور من موردي السلع سريعة الاستهلاك بـالهدف الأول الذي يستهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويتعين على أعضاء هذاالتعهد قياس ومراقبة ودراسة الخطوات اللازمة لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن منتجاتهم التي تتواجد في متاجر كارفور واتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة للحد منها. كما تهدف الجهود المشتركة للأعضاء إلى تحقيق هدف كارفور المتمثل في التخلص من مليار كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وقد تم تحديدهدف الأول للموردين كجزء من التزام كارفور بتخفيض المساهمة الكبيرة البالغة 93% من انبعاثات النطاق 3. ويتماشى هذا الالتزام مع جهود كارفور لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة عبر سلسلة التوريد. ويُعتبر الهدف 2 و3 في إطار أهداف الجهود المشتركة اختيارياً للأطراف، على عكس الهدف الأول الذي يُعتبر إلزامياً. ويركز هذان الهدفان على عمليات التعبئة والتغليف المستدامة والمنتجات الأكثر صحة واستدامة.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري: "ضمن رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28، وضعت دولة الإمارات الأمن الغذائي على رأس جدول أعمالها. وبحلول اليوم الثاني من المؤتمر، صادقت 134 دولة على إعلان "COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، بما يضمن دمج الزراعة والنظم الغذائية المستدامة في العمل المناخي الوطني في المستقبل. يمتلك القطاع الخاص، بما في ذلك تجارة التجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات دور مهم في مكافحة تغير المناخ وفي مساعدتنا على تحقيق هدفنا الوطني المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. نعمل على تعزيز التعاون مع الشركات واتخاذ خطوات عملية لمواجهة تغير المناخ. نرحب ونشجع على جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في سلاسل التوريد الخاصة بشركات القطاع الخاص. ويعد تعهد ماجد الفطيم للتجزئة اليوم خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أكثر استدامة".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" هاني ويس،:"نعتمد في شركة "ماجد الفطيم"، منذ فترة طويلة، نهجاً عملياً على مستوى جهودنا في مجال الاستدامة من خلال السعي المتواصل لإقامة شراكات هادفة وتبني أعلى معايير الشفافية و فيما يتعلق بمنتجاتنا بهدف تمكين عملاء كارفورمن اتخاذ قرارات مدروسة ومستدامة. وأتوجه بالشكر إلى شركائنا الـ 16 في القطاعالذين التزموا بالاستدامة كأولوية قصوى، ويتطلعون إلى إحداث ثورة إيجابية في قطاع التجزئة من أجل تحسين وحماية البيئة والمجتمع. كما أود أن أعرب عن امتناني لمعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري على تقديرها وثقتها بجهودنا الاستباقية لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بنا".

وأضاف: "سنواصل في كارفور مساعينا وجهودنا لاستكشاف حلول مبتكرة وفعالةلتقليل بصمتنا الكربونية. ونتطلع من خلال زيادة الوعي والتثقيف والإجراءات الفعالةإلى تمكين موردينا وزملائنا وشركائنا، والأهم من ذلك، عملائنا، لإحداث تغيير إيجابيمستدام".

ويأتي هذا التعهد بعد النجاح الذي حققه منتدى استدامة سلاسل التوريد في وقت سابق من هذا العام، والذي نظمته شركة "ماجد الفطيم" بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات وغرفة دبي للتجارة. وتساهم هذه المبادرات الطموحة في تعزيز مكانة كارفور الرائدة في قطاع التجزئة، حيث تعمل بشكل استباقيلمواجهة التحديات العالمية بشفافية ومصداقية.