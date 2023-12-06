«شرطة بلا كربون» في دبي

استعرضت منصة شرطة دبي في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، 12 مشروعاً بيئياً، تمثلت في شرطة بلا كربون، ومشروع دبي المرنة، والمركبات الكهربائية المشتركة (I-serve)، ورصد الأوبئة عن طريق مياه الصرف الصحي، وتطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات، والطلقات النارية الصديقة للبيئة، وبصمة الكربون لمكافحة الجريمة، وإتلاف المتفجرات والذخائر بنهج مستدام، ومشروع الإسطبلات الذكية، وطراد شرطة دبي الذكي «هداد»، ودبلوم المتفجرات، إضافة إلى دبلوم المرونة.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات، نائب رئيس لجنة الأمن والعمليات لمؤتمر «كوب 28» خلال زيارته للمنصة، اللواء عبدالله علي الغيثي، إن شرطة دبي ملتزمة بتحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة وبيئة صحية تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات، إيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الأمنية في رعاية البيئة ولما للأمن البيئي من أهمية في الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي، وتعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي.

وأطلقت شرطة دبي من خلال منصتها مشروع «شرطة بلا كربون» الأول من نوعه في العالم لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم التنمية المستدامة.

ويأتي المشروع لتحقيق الممارسات المستدامة وخلق مبادرات فريدة في القطاع الشرطي والأمني لترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وصولاً لصفر انبعاثات بحلول 2030 مع ضمان استمرارية أعمال حفظ الأمن والأمان.

وعرضت المنصة برنامج دبي المرنة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة مدينة دبي على توقّع المخاطر، لاسيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي، والمخاطر المستقبلية، والتهديدات، والاستجابة للأحداث والطوارئ والأزمات، والعودة للوضع الطبيعي بشكل أفضل من السابق، ويعتمد البرنامج على معايير المرونة الـ10 لمنظمة الأمم المتحدة.

كما استعرضت منصة شرطة دبي، معلومات حول مشروع المركبات الكهربائية المشتركة الذي يركز على تحويل مركبات شرطة دبي الخدمية إلى نموذج التشارك المؤسسي باستخدام مركبات صديقة للبيئة وتقليص عدد المركبات الخدمية البترولية بنسبة 100%، وذلك مساهمةً لتحقيق مبادرة إمارة دبي للتنقل الأخضر.

وعرضت المنصة كذلك مبادرة رصد الأوبئة التي تهدف إلى استخدام نظام مياه الصرف الصحي لجمع معلومات وبيانات حول الأوبئة والفيروسات والجراثيم، التي يمكن أن تنتقل عبر الأفراد المصابين بتلك الأمراض عن طريق الإفرازات البشرية.

كما تم استعراض مشروع تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات الذي يختص بدعم الجهود العالمية للحد من التلوث البيئي الناتج عن المتفجرات والنفايات الخطرة، مثل الصناعات العسكرية للأسلحة والذخائر والأنشطة العسكرية الميدانية، حيث إنها تتركز على طريقة علمية لتنظيف وتطهير المناطق الملوثة بالمتفجرات باستخدام معالجة بيولوجية «نباتية» بواسطة عشب «نجيل الهند»، وهي طريقة بيئية فعالة قليلة التكلفة ومستدامة.

واستعرضت المنصة دراسة حديثة لتطبيق التحول والاستخدام الأمثل للذخيرة الصديقة للبيئة في أعمال الرماية دمجاً للحلول البيئية في الأعمال الشرطية وسعياً لتحقيق الاستدامة في القطاع الشرطي.

وعرضت شرطة دبي في منصتها مشروع بصمة الكربون لمكافحة الجريمة في إعداد الدراسات لاستحداث نظام احتساب وقياس ورصد انبعاثات الكربون لعمليات الحد من الجريمة (الأول من نوعه في العالم) وقياس كمية الانبعاثات بشكل سنوي تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي للحد من انبعاثات الكربون 2050.

كما قدمت مساهمة من إدارة أمن المتفجرات في تنفيذ مبادرة نوعية بعنوان «إتلاف المتفجرات والذخائر» ضمن الخدمات المجتمعية لشرطة دبي حيث تتيح هذه الخدمة لشركات المتفجرات والألعاب النارية العاملة في الدولة، إتلاف المتفجرات والذخائر والألعاب النارية المنتهية الصلاحية، بطريقة آمنة وصديقة للبيئة خالية من أي تلوث بيئي.

واستعرضت المنصة زورق شرطة دبي الذكي «هداد»، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه، حيث يتمثل المشروع في صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية، يعمل بالطاقة النظيفة.

ويتميز الزورق بعدد من المزايا أبرزها خاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بُعد.

وعرضت المنصة نبذة عن مشروع الإسطبلات الذكية، حيث يعتبر الإسطبل الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يعمل كلياً بالطاقة الشمسية لتشغيل المرافق من أجهزة التبريد والإضاءة، ويتم التحكم في ذلك عن طريق الأجهزة اللوحية والهواتف المتحركة بأنظمة ذكية لمتابعة جاهزية الخيول.

وقدمت شرطة دبي شرحاً حول دبلوم المرونة لدعم جهود الإمارة على المستوى العالمي في المجالات كافة، خصوصاً بما يتعلق بالتغير المناخي والبيئة والمرونة المؤسسية، وحماية الإنسان والممتلكات وأنظمة الحياة المختلفة.

كما عرضت مشروع تأهيل ضباط من خلال استحداث دبلوم في مجال علوم المتفجرات «علوم المتفجرات التطبيقية وتكنولوجيا الذخائر»، أول دبلوم أكاديمي أمني معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة.

• «دبي المرنة» يهدف إلى تعزيز قدرة دبي على توقّع المخاطر، لاسيما المرتبطة بالتغير المناخي.

المشروعات الـ 12:

■ شرطة بلا كربون.

■ دبي المرنة.

■ المركبات الكهربائية المشتركة.

■ رصد الأوبئة عن طريق مياه الصرف الصحي.

■ تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات.

■ الطلقات النارية الصديقة للبيئة.

■ بصمة الكربون لمكافحة الجريمة.

■ إتلاف المتفجرات والذخائر بنهج مستدام.

■ الإسطبلات الذكية.

■ طراد شرطة دبي الذكي «هداد».

■ دبلوم المتفجرات.

■ دبلوم المرونة.