نصير شمة: كلنا مسؤولون عن حماية الأرض

كشف الموسيقار العراقي وسفير «اليونيسكو»، نصير شمة، عن انتهائه من معزوفة خاصة بالمناخ ستطلق قريباً في سلسلة يعتزم تنفيذها لتحفيز ودعم العمل المناخي العالمي، مضيفاً: «كلنا مسؤولون عن حماية الأرض.. كلنا جزء من الحل.. و(كوب 28) نداء إلى العالم».

وتابع شمة، خلال مشاركته في مؤتمر «كوب 28»، أول من أمس: «التغيّر المناخي أدى إلى زيادة كبيرة في امتداد حرائق الغابات حول العالم، وبطريقة سريعة شاهدنا آثارها المدمرة خلال الأشهر القليلة الماضية في أوروبا وأميركا، وعدد آخر من البلدان».

وشدد على استمراره في مبادرته التي أطلقها، أخيراً، بعنوان «نداء الأرض» من جزر كوك التي تعاني التغيّرات المناخية، وهي من بلدان «صفر صناعة».

وأوضح أن «هذه الجزر الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، هي واحدة من أجمل جزر العالم، ومهددة بالانقراض بسبب التغيّرات المناخية»، لافتاً إلى أن «الفن بمختلف مجالاته مسؤول كغيره من القطاعات عن الإسهام في مواجهة تحديات التغيّر المناخي عبر الإبداعية المتنوّعة».

وقدم شمة، في جناح العراق المشارك في مؤتمر المناخ «كوب 28»، عرضاً لمبادراته، وفيديو توعوياً لمدة خمس دقائق، يتضمن رسالته حول أزمة المناخ، مسلطاً الضوء على تأثير الانبعاثات على كل العالم، وتظهر فيه جزر كوك على أنها نموذج يمثل دول المحيط الهادئ الأشد تأثراً بأزمة المناخ، والحلول المتركزة في الزراعة.

وأسهم شمة بموسيقاه في الفيديو التوعوي، الذي يسلط الضوء على تأثير الانبعاثات العالمية على دول المحيط الهادئ، مؤكداً أن «المناخ قضية إنسانية شاملة، وعلى الجميع تحمّل مسؤوليتها بالمشاركة في الحل».

ونوه بأن إطلاق مبادرة «نداء الأرض» جرى تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، لمواجهة الأضرار المناخية وإنقاذ الكرة الأرضية من التصحر.

واستطرد الفنان العراقي أن «تجمع نصف مليون شخص خلال مؤتمر المناخ العالمي، يُعدّ بمثابة (صرخة كبيرة) لتوصيل رسالة الأرض التي تواجه تحديات كبيرة»، معتبراً أن كل شخص في هذا العالم له دور في إصلاح ضرر هذا الكوكب. ورأى أن «الفن يمكن أن يسهم بإيجابية في هذا الأمر، عبر قدرته على النفاذ إلى القلوب والتأثير في الناس».

نصير شمة:

• تجمع نصف مليون شخص خلال مؤتمر المناخ العالمي، يُعدّ بمثابة «صرخة كبيرة» لتوصيل رسالة الأرض.

• إطلاق (نداء الأرض) تحت مظلة (اليونيسكو)، يأتي لمواجهة الأضرار المناخية وإنقاذ عالمنا.

زراعة نصف مليون شجرة

أعلن الموسيقار نصير شمة، عن بدء مبادرة زراعة نصف مليون شجرة في كل محافظة من محافظات العراق، والتي تأتي لتأكيد أن الحلول الزراعية حلول فاعلة في مواجهة التصحر وخفض الانبعاثات.

وأضاف شمة في بيان سابق: «نستمر في العمل ضمن حملة نداء الأرض في العراق بجهود مشتركة بين المجتمع المدني، والدولة، والجامعات، والمتطوّعين، إذ يواجه العراق تحديات جسيمة ومتنوّعة، وهناك حاجة ماسّة إلى زراعة عدد يفوق عتبة الـ10 مليارات شجرة لتحقيق تقدم مستدام».

وتابع: «نحن بحاجة إلى مشاركة الجميع من أجل تحسين جودة حياة شعبنا وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.. انضموا إلينا في هذا النداء الإنساني للإسهام في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لوطننا».