بلمسة واحدة.. «كرة أرضية تفاعلية» تعرض قضايا المناخ

تتوسط «كرة أرضية تفاعلية» جناح منظمة Space٤Climate، التي تترأسها وكالة الفضاء البريطانية في مركز التكنولوجيا والابتكار، خلال فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، إذ تدعم البيانات المناخية من الفضاء الإجراءات الفعّالة لمراقبة تغيّر المناخ ومعالجته.

وتوضح الكرة الأرضية التفاعلية «PufferTouch»، التي تعمل بخاصية اللمس، عدداً من القضايا المحيطة بالكرة الأرضية، والتي تلعب دوراً رئيساً في تفاقم أزمة المناخ حول الأرض، إذ يختار الزائر أحد الموضوعات من بين ستة، ثم تعرض الكرة شرحاً وافياً حول الأزمة، وأبرز المناطق المتضررة منها.

وقال قائمون على الجناح، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الكرة الأرضية التفاعلية تتيح تصورات دقيقة لبيانات المناخ ومقاطع الفيديو وأمثلة للطرق المبتكرة لاستخدام البيانات لمعالجة قضايا المناخ العالمية الحقيقية، كل ذلك بلغة الشخص العادي»، موضحين أن «تكنولوجيا المملكة المتحدة تأتي في طليعة تطوير وبناء أقمار اصطناعية جديدة للمناخ لجمع بيانات مراقبة الأرض، ودعم البحث العلمي وتحليل البيانات، وتوفير الأدلة والبنية التحتية لتطبيقات الإجراءات المناخية والتكيف والتخفيف».

وأكدوا أن «الكرة الأرضية التفاعلية تتيح مشاركة بيانات درجة حرارة سطح الأرض المستمدة من الأقمار الاصطناعية، لتصور ووصف تأثير مخاطر الحرارة داخل البيئات الحضرية»، مشيرين إلى أنهم «يقدمون البيانات إلى المستجيبين للطوارئ والخدمة الصحية الوطنية حول المناطق المعرضة للإصابة بالأمراض الناجمة عن الحرارة».

وتركّز موضوعات الكرة الأرضية التفاعلية على الغلاف الجوي، ودورة الكربون في المحيطات، والمياه والجليد، والمحيطات، والمسطحات الأرضية، والحرائق. وتعرض مجموعات من البيانات المناخية الجذابة ودراسات الحالة المؤثرة الخاصة بها.

ويستطيع الزوّار أن يختاروا إحدى بقاع الكرة الأرضية بلمسة واحدة، لتظهر لهم أبرز الأزمات المناخية التي تحيط بتلك المنطقة.

وأشارت منظمة space٤Climate، إلى أن المتغيّرات المناخية الأساسية هي المؤشرات الرئيسة لكيفية تغيُّر الأرض، والتي لا يمكن قياس الكثير منها إلا عن طريق الأقمار الاصطناعية.

وأضاف ممثلو الجناح أن «الفريق يعمل معاً على تقديم المعلومات المناخية الموثوقة من الفضاء واستدامتها، والاستفادة منها بهدف دفع المنفعة الاقتصادية والمجتمعية العالمية نحو الوصول إلى مستقبل قادر على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخية».

• موضوعات «الكرة» تركز على الغلاف الجوي، ودورة الكربون في المحيطات، والمياه والجليد، والمسطحات الأرضية، والحرائق.