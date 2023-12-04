فعاليات ملهمة في «المنطقة الخضراء»

تستضيف المنطقة الخضراء في «كوب 28»، اليوم، مجموعة من الفعاليات الملهمة المصمّمة خصيصاً للأسر والأفراد المهتمين بالعمل المناخي.

وتركّز الفعاليات على موضوعات الترفيه والتعليم، فيما تتيح الأفلام الوثائقية الملهِمة التي سيتم عرضها أمام الأسر فرصة الاطلاع على أبرز المبادرات البيئية. وسيحظى داعمو العمل المناخي بإمكانية المشاركة في مناقشات تتناول موضوعات التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين وغيرها.

وضمن الفعاليات سيعرض فيلم «النفايات البلاستيكية.. أكبر تحدّيات البشرية»، إذ يتناول الممثل ومنتج الأفلام الوثائقية التركي، إنجين آلتان دوزياتان، موضوع النفايات والجسيمات البلاستيكية الدقيقة في فيلمه الوثائقي الثاني الذي يتطرّق إلى تسليط الضوء على تحدّي التلوث البلاستيكي الذي يهدد الكائنات البحرية على مستوى العالم.

بينما تتناول فعالية «المناخ والإنسان: فهم تداعيات تغير المناخ على الصحة العامة» العلاقة بين تغير المناخ وصحة البشر، إذ يعرض كلٌّ من شركة «بي بي سي ستوري ووركس» والتحالف العالمي للمناخ والصحة مجموعة من الأفلام السينمائية التي تتناول التحدّيات القائمة والحلول المقترحة لتحسين حياة البشر على كوكب الأرض، وتسلّط الضوء على جهود المجتمعات لحماية أفرادها من تداعيات تغير المناخ. وإلى جانب الفعاليات العائلية، تستضيف المنطقة الخضراء مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة لداعمي العمل المناخي، تركز على موضوعات التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين، والإشراف والمتابعة.