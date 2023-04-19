حققت نمواً جاوز 11‎%.. "الموارد البشرية" تعلن نتائج ملف التوطين خلال الربع الأول من 2023

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نتائج ملف التوطين خلال الربع الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة بالأرقام التي تحققت في العام 2022، منوهة إلى أن النتائج أظهرت نسبة نمو تتجاوز 11% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.



وذكرت الوزارة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن ملف التوطين حقق خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالأرقام التي تحققت خلال العام الماضي ( 2022)، أكثر من 11‎% نمواً في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما حقق أكثر من 13‎% نمو اً في أعداد الشركات التي وظفت مواطنين.



وأكدت الوزارة أن أكثر من 5000 مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات الإرشاد المهني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، موضحة أن أكثر 5 قطاعات اقتصادية يعمل بها المواطنون خلال الربع الأول من 2023 مقارنةً بالأرقام التي تحققت خلال 2022، كانت قطاع "خدمات الأعمال"، بنسبة نمو 10%، ثم قطاع "الإنشاءات"، بنسبة نمو 14‎%، يليه قطاع "التجارة وخدمات الإصلاح"، بنسبة نمو 13‎%، بالإضافة إلى قطاع "الصناعة التحويلية بنسبة نمو 10%، وأخيراً الوساطة المالية"، بنسبة نمو 4%.