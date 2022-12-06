أنجز 35 ألف معاملة في يومين.. نظام آلي جديد لإصدار وتجديد عقود العمل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام إنجاز عقود العمل دون تدخل بشري، وذلك تماشياً مع "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" التي تسعى لجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في هذا المجال عبر تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.



وأعلنت الوزارة عن انجاز أكثر من 35 ألف معاملة آلية خلال أول يومين من إطلاق النظام الجديد، شملت إصدار وتجديد عقود عمل، حيث يتم اعتماد المعاملة بعد التعرف على وجود توقيع الطرفين.



ويتميز النظام الجديد، الذي يستخدم تقنيات لمعالجة الصور والتحقق منها بسرعة إنجاز المعاملات والتي انخفضت من يومين إلى نصف ساعة فقط، وتقليل الأخطاء البشرية.



الأداء الحكومي



وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي.



وتمثل هذه الاستراتيجية المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

خدمات رقمية.



وانسجاماً مع توجهاتها الرامية للتحول الرقمي في خدماتها، تبنت الوزارة تقنيات لخدمة المتعاملين مثل برنامج التوعية عبر خدمة التوجيه الذاتي وقناة التواصل عبر تطبيق "واتساب" إضافة إلى التطبيق الذكي للوزارة ومنظومة الاتصال الذكي ومنصة "نافس" ونظام البيانات المفتوحة.



وبإمكان المتعاملين الدخول إلى البرنامج التوعوي لخدمة التوجيه الذاتي عبر تطبيق الوزارة، بينما يهدف التطبيق الذكي إلى الاستفادة من باقة تضم أكثر من 100 خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.



أما قناة التواصل عبر تطبيق "واتساب" باللغتين العربية والإنجليزية، جعل الوزارة أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال على التطبيق المملوك لشركة "ميتا".



وطورت الوزارة منظومة الاتصال الذكي لتصبح أول جهة حكومية تطبق النظام وبصورة استباقية إذ يقوم بإنجاز المعاملات الإلكترونية بنظام العمل عن بعد ويقدم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، ويتمتع النظام بخصائص ذكية تسمح بالتدقيق على المرفقات وبيانات المعاملات.