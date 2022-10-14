حالتان تُتيحان للموظف الاستقالة «دون إنذار»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية الموظف أو العامل في التقدم باستقالة من دون إنذار لصاحب العمل، في حالتين، الأولى، إخلال صاحب العمل بأي من حقوق الموظف في المواد التي تم ذكرها في العقد أو قانون تنظيم علاقات العمل، والثانية الاعتداء على الموظف من قبل صاحب العمل أو من يمثله بشكل قانوني.

وذكرت الوزارة أنه يحق للموظف ترك العمل خلال فترة التجربة من دون إنذار أيضاً، في حال توافر ذات الحالتين، لافتة إلى أنه لا يحق للموظف الذي تم إنهاء عقده قبل انتهاء مدة فترة التجربة التي يبلغ أقصاها ستة أشهر المطالبة بأي من حقوق الموظف في فترة التجربة بالقطاع الخاص مهما كان نوعها، وذلك لعدم استكماله الفترة التي نص عليها قانون تنظيم علاقات العمل.

وأوضحت أنه لا يحق للموظف الذي تم إنهاء عقده خلال فترة التجربة طلب مكافأة نهاية خدمة، بينما يحق للموظفين الذين تجاوزوا مدة عام على رأس عملهم طلب مكافأة نهاية الخدمة.