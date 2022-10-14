التوقيع على عقود العمل في الحكومة الاتحادية «إلكترونياً»

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأنها أطلقت خدمة جديدة عبر تطبيقها الذكي FAHR، تتيح لموظفي الحكومة والجهات الاتحادية الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل.

وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي ضمن عدد من الخدمات التي استحدثتها هذا العام على تطبيقها الذكي، لتفيد بشكل مباشر موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ومنها خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بُعد يوم الجمعة، والتي تأتي تماشياً مع اعتماد حكومة دولة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الحكومة الاتحادية، والمرونة التي منحها المشرع لفئات معينة من الموظفين للعمل عن بُعد في هذا اليوم.