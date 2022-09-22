112 وظيفة شاغرة بالدفاع المدني في دبي

أعلنت الإدارة العامة بالدفاع المدني بدبي عن مشاركتها في معرض «رؤية الإمارات» للوظائف، بمركز دبي التجاري، الذي انطلق بتاريخ 20 ويمتد إلى 22 من سبتمبر بطرح 112 شاغراً عسكرياً ومدنياً للمواطنين الإماراتيين، تماشياً مع توجهات الدولة في ترسيخ سياسة التوطين.

وأجرت الإدارة اختبارات تقييم الكفاءات من قبل أخصائيين في مركز تقييم الكفاءات بمنصة حكومة دبي «مواهب المستقبل»، وذلك للتعرف إلى إمكانات ومهارات المقبلين عن العمل كما أجرت مقابلات وظيفية للشواغر المتاحة، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم المهنية. وأكدت مدير إدارة الموارد البشرية نورة أحمد المطروشي، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تهدف إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين بالمجالين العسكري والمدني، مشيرة إلى أن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في هذا المعرض تمثل فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، وأن التقديم على هذه الشواغر متاح عن طريق تطبيق «وظائف دبي» أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

www.dubaicareers.ae.