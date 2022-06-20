«خارطة طريق» لتطويرأداء موظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: إعداد: أشرف جمال

خلصت جلسة افتراضية نظمها نادي الموارد البشرية، أخيراً، تحت عنوان «الريادة في تحليلات المواهب»، إلى ضرورة وضع «خارطة طريق» تحدد مسار عملية تدريب الموظفين، وأفضل الطرق والأساليب لتطوير أدائهم وتعزيز إنتاجيتهم، وذلك استناداً إلى تحليل نتائج الأداء الخاصة بهم.

وأكدت أن مؤسسات وجهات عمل باتت تخصص في الوقت الراهن جزءاً كبيراً من ميزانياتها لشراء أحدث التقنيات والأنظمة الذكية المتخصصة في رصد وتحليل البيانات.

وأوضحت الجلسة التي حاضر فيها، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبول سترونج»، مريجانك تريباثي، أن تحليل البيانات الخاصة بالمواهب في أي مؤسسة يجب أن يركز على أربعة جوانب، تشمل: «عملية التوظيف، والتعلم والتدريب في المؤسسة، وإدارة الأداء، وتخطيط التعاقب الوظيفي»، مؤكدة أن تحليل البيانات ذات العلاقة بسير عملية التوظيف في المؤسسة سيمكّنها من إعادة تخصيص الميزانيات المرصودة لهذا الغرض على النحو الذي يلبي احتياجاتها.

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