«قاموس» لإدارة رأس المال البشري في الجهات الحكومية

المصدر: إعداد: أشرف جمال

وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، مذكرة تفاهم مع شركة «وورلد آت وورك» الأميركية، والتي تمثلها في الدولة شركة «تالنت آت وورك»، تستهدف تنمية وتطوير قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وتعزيز كفاءتهم بالمهارات السلوكية والتخصصية المهنية، حيث يتم بموجبها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة في تعزيز قدرات الوزارات والجهات الاتحادية، وتطوير مهارات موظفيها، من حيث توفير أنشطة البحث والسياسات. والتدريب والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة، ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشراكة تساعد في تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاصة بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لإدارة رأس المال البشري، وتمكين الكفاءات وتطويرها، وجذب المواهب، وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة، تحقق الريادة العالمية للدولة وتعزز تنافسيتها العالمية.

وذكرت أن الاتفاق يتركز بشكل عام حول إعداد قاموس مصطلحات ومفردات إدارة رأس المال البشري باللغتين العربية والإنجليزية، والذي تعمل الشركة على إعداده، وإفادة الجهات الاتحادية من خبرات الشركة في مجالات التدريب المتخصص الذي تقدمه، وتوفير متحدثين وخبراء للمشاركة في فعاليات الهيئة، والأبحاث والدراسات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news