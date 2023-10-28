ما هي شروط الحصول على حق حضانة الأطفال؟

(س. ل)

الأسرة الحاضنة - وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب - هي تلك التي يعهد إليها بالحضانة لغايات تنشئة المحضون التنشئة السليمة، وتوفير الحياة الكريمة له. ويشترط لمنح الأسرة حق الحضانة، أن يكون الزوجان في الأسرة مسلمين، يتمتعان بجنسية الدولة ويقيمان فيها، وألا يقل سن أي منهما عن 25 سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهما في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة وإن رُدّ اعتباره، وخلوّ الزوجين من الأمراض السارية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة المحضون وسلامته، على أن يُثبَت ذلك بتقارير طبية صادرة عن منشأة صحية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يوصى بمنح حق الحضانة إذا كان أحد الزوجين في الأسرة يحمل جنسية الدولة، وإذا كان مقدّم طلب الاحتضان، امرأة تحمل جنسية الدولة، مسلمة غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة، أو غاب عنها زوجها، على ألا يقل سنها عن 30 سنة ميلادية ولا يزيد على 50 سنة ميلادية، وتسري عليها الأحكام التي تسري على الأسرة الحاضنة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.