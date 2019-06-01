المصدر: إعداد: محمد فودة

• قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً بحق طالب خليجي أصاب خليجياً من دولة أخرى بعاهة مستدامة، إذ أفقده السمع حين صفعه على وجهه، بسبب خلاف نشب بينهما على أولوية الدخول إلى أحد النوادي، وفشلت كل محاولات المتهم في إنقاذ المجني عليه، الذي عاني إصابات بليغة نتيجة سقوطه على رأسه حين ضربه الأول.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه لم يتخيل أن تصل عواقب الصفعة إلى هذه الدرجة، لافتاً إلى أنه فزع حين سقط المجني عليه أرضاً، ولم يستجب لكل محاولات إفاقته.

وأضاف أنه طلب المساعدة من الناس الذين تجمعوا حولهما، بمن فيهم أشقاء المجني عليه، ملتمساً الاتصال بالإسعاف، فيما انشغل هو مع الأخير.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الإسعاف نقل المجني عليه، الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، إلى المستشفى، وتبين أنه يعاني إصابة بليغة في الرأس أدخلته في غيبوبة، واستدعت خضوعه لتدخل جراحي عاجل لإنقاذه من نزيف داخلي بالمخ، وحين استعاد وعيه تبين أن جدار المخ تعرض لضرر بالغ، نتيجة ضعف عظام الجمجمة، كما ثبت أنه يعاني فقدان القدرة على التحكم في دموع لا إرادية تنزل من كلتا عينيه.

وأكد المتهم أنه لم يقصد إحداث كل هذه الإصابات بالمجني عليه، وفي نهاية الجلسة أدانته المحكمة، وقررت حبسه لمدة عام بتهمة إحداث عاهة مستدامة للمجني عليه.

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