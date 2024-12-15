«الوطني للأرصاد»: أمطار خفيفة.. وانخفاض في درجات الحرارة اليوم وغداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم وغداً، انخفاضاً في درجات الحرارة، مع فرص سقوط أمطار.

وأضاف أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر، مع احتمال سقوط أمطار نتيجة تعرض الدولة لمنخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأشار إلى أن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، يرافقه انخفاض في درجات الحرارة. ويكون رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

ويكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليل وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسيكون الطقس بعد غد الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً غرباً وعلى الجزر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً مساء على البحر، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب تدريجياً مساء في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، مثيرة للغبار والتربة على اليابسة. وتراوح سرعتها بين 10 و25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.