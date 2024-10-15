دفاع مدني دبي يسيطر على حريق شب فجراً ببناية في البرشاء

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في بناية بمنطقة البرشاء الأولى صباح اليوم، دون وقوع إصابات.

وأفاد المتحدث الإعلامي بأن بلاغاً ورد إلى الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي فجر اليوم وتحديداً الساعة 3.44 صباحاً يفيد بوقوع حريق في إحدى البنايات.

وأشار إلى أنه تم على الفور تحريك فرق من مركز البرشا كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت إلى المكان خلال سبع دقائق، وتبين ان الحريق متوسط وشب في الواجهة الخلفية للبناية، ومن ثم تم طلب الدعم من مركز المرسى.

وأوضح أن فرق العمل تعاملت مع الحادث بكفاءة، وتمكنت من احتواء النيران ومنع انتشارها، ثم أعلنت السيطرة على الحادث كلياً خلال ساعتين وأحضع الموقع للتبريد ثم تسليمه إلى الجهات المختصة لتحديد أسباب وقوعه.