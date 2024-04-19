شرطة أبوظبي تحذر من روابط إلكترونية احتيالية

حذرت شرطة أبوظبي من مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة، يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستغل الأحداث والفعاليات والمناسبات وتتصيد الجمهور، وتقدم لهم خدمات وإغراءات وبمميزات وهمية.

وأشارت إلى تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، في استدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم بعد الحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، ما يتيح عمليات سحب الأرصدة المالية.

وناشدت ضرورة تجنب الضغط على الروابط المشكوك فيها وعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص، سواء معلومات الحساب البنكي أو بطاقة الائتمان أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV)، مؤكدة أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا من الشخص هذه المعلومات.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة تعرضهم للنصب، التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبون بتحديث بياناتهم المصرفية، وذلك بالتواصل مع خدمة «أمان» على الرقم: «8002626» أو عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم «2828» تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.

وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.

• الشرطة دعت إلى عدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص.