اعتداء متبادل بين زوجين

عاقبت محكمة الجنح رجلاً وزوجته بغرامة قدرها 1000 درهم لكل منهما، بعد أن تبادلا الاعتداء داخل منزل الزوجية في وجود أطفالهما، مستعملة الرأفة معهما نظراً لظروف الواقعة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن العلاقة بين الزوجين متوترة، وتصاعد الموقف إلى درجة اعتداء كل متهم على الآخر وتبادلهما الاتهامات بشأن المتسبب في وقوع الاعتداء. وأفادت المرأة بأن زوجها نهرها أمام أبنائهما، وضربها، فاضطرت إلى الدفاع عن نفسها وضربته برأس حديدية لحزام. من جهته، أنكر الزوج الرواية كلياً، مقرراً أنه لم يبدأ باستفزاز الزوجة، لكنها دفعته في صدره فرد عليها بالمثل، ثم ضربته بالحزام، فأسقطها أرضاً، وفوجئ بها تصرخ وتدعي اعتداءه عليها.

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