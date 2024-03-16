ترك صاحب مركبة خفيفة محفظة نقوده على المقعد المحاذي له وقصد «سوبر ماركت» مجاوراً في إحدى المناطق السكنية في دبي، وغاب نحو 15 دقيقة، وحين عاد فوجئ بكسر نافذة السيارة لمقعد الراكب، وسرقة المحفظة التي كانت تحوي مبلغ 2500 درهم، وبطاقات بنكية وهوية.

وبعد الإبلاغ عن الواقعة تم الرجوع إلى كاميرات المراقبة وشوهد مرتكب الواقعة. وبالبحث والتحري من قِبل الفريق المختص من قسم مباحث الجرائم الواقعة على وسائل النقل، وفريق البحث من مركز الشرطة، جرى تحديد هوية المتهم ورصد موقعه في إحدى المناطق السكنية.

وبالتوجه إلى الموقع المحدد سلفاً شوهد المتهم في مواقف البناية التي توجد بها البقالة ذاتها، فتم ضبطه، وأقرّ في محضر استدلال الشرطة بارتكاب الواقعة، وأرشد إلى مكان المسروقات، ومن ثم أحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح، حيث كرر اعترافه بارتكاب الواقعة، وطلب استعمال الرأفة معه.

وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى إدانته ومعاقبته بالحبس شهراً وغرامة 2500 درهم وإبعاده عن الدولة.

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