عملية إماراتية كويتية مشتركة تحبط تهريب 3.75 ملايين قرص مخدر

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات في الدولة من إلقاء القبض على شخص بحوزته أكثر من مليونين و750 ألف قرص من مادة «اللاريكا» المخدرة في عملية جرت بشكل متتالٍ، بعد أن ألقت وزارة الداخلية بدولة الكويت القبض على شخصين في مطار الكويت الدولي وبحوزتهما نحو مليون قرص من المادة نفسها.

ووفق معلومات متبادلة بين وزارتي الداخلية في البلدين، تم تفكيك أنشطة هذه العصابة التي تروج للسموم، وتشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمعات بالمنطقة.

وتأتي هذه العملية ضمن تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لجهود وزارات الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة.

وأكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، العميد سعيد عبدالله السويدي، الحرص على التنسيق والتعاون التكاملي مع دول العالم، لاسيما مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في سبيل تعزيز جهود مكافحة المخدرات وتخليص المجتمعات من شرورها وآثارها المدمرة، كما أكد قدرة عناصر مكافحة المخدرات على شلّ عمل تجار وعصابات السموم المخدرة والوصول إليهم مهما تعددت أساليبهم.

وأعرب السويدي عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية في دولة الكويت على تعاونها الدائم والتنسيق المتواصل ضمن تعاون خليجي بين الدول الأشقاء نحو مجتمعات خليجية أكثر أمناً، تنعم فيه شعوبها بالأمن والاستقرار والرخاء.