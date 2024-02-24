القمة الشرطية العالمية في دبي تناقش تحديات العلوم الجنائية

تنطلق في الخامس من مارس المقبل فعاليات المؤتمر الدولي لعلوم الأدلة الجنائية، ضمن مؤتمرات القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، من 5 الى7 مارس، في مركز دبي التجاري العالمي، ويشمل المؤتمر 7 محاور رئيسية تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية لمؤتمر العلوم الجنائية، بناء على التحديات القائمة في مجال العلوم الجنائية واعتبارات التوجهات العالمية في المؤسسات الشرطية الرائدة، والمتغيرات العلمية والتكنولوجية في مختلف أنحاء العالم.

وقال سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، إن مؤتمر العلوم الجنائية بمثابة حافز للتقدم في هذا المجال، حيث يسلط الضوء على أحدث الإنجازات العلمية والتقنية في العلوم الجنائية التي تُحدث ثورة في كل جانب من جوانب التحقيق في مسرح الجريمة، وتحليل الأدلة، وتحديد الهوية الجنائية، والملاحقة القضائية، والاستباقية والتنبؤ في التحقيقات الجنائية.

وأضاف سعادة اللواء ابن غليطة ان المؤتمر يعتبر منصة لتبادل المعرفة العلمية والخبرات وأفضل الممارسات المطبقة في مجال الأدلة الجنائية خاصة تلك التي لها إسهامات ملحوظة في الكشف عن الجريمة والقبض على مرتكبيها، ويستهدف المؤتمر جميع الخبراء العاملين في مجال العلوم الجنائية من القطاعين الخاص والحكومي بالإضافة إلى جميع الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات والكليات ذات العلاقة بالتخصصات العلمية.

وتابع ان المؤتمر يضم مواضيع ومحاور عدة منها، بصمة الرائحة، والتشريح الافتراضي، وتطبيقات علم الجينوم في مجال العلوم الجنائية، علم الأدلة الجنائية الرقمية، والتحليل التقني لحوادث إنترنت الأشياء والعملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العلوم اللغوية وتطبيقاتها في مجال خدمة العدالة، كما سيتم تداول العديد من المواضيع المتنوعة التي تقع ضمن مجال الكيمياء الجنائية وعلم النفس.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على مواكبة التطورات العلمية في مجال مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وذلك من خلال تزويد الكوادر العلمية والمتخصصة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف العلوم الجنائية، للمساهمة في توفير الأدلة المادية الداعمة لسير التحقيقات من جهة، وتحقيق العدالة أمام الجهات القضائية من جهة أخر، وعبر عقد مثل هذه المؤتمرات التي يلتقي فيها الخبراء والمتخصصون لمناقشة أبرز المواضيع، ولتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ومد جسور التواصل البناء.

من جانبه لفت المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، إلى أن المؤتمر سيشهد تأسيس شراكات استراتيجية مع جهات دولية من القطاعين الحكومي والأكاديمي للإسهام في دفع عجلة التقدم في مجال المختبرات والعلوم الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي عبر توقيع عدد من مذكرات التفاهم من قبل المركز الدولي للعلوم الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.