نيابة دبي تتهم صاحب منشأة بـ"التوطين الصوري" والتحايل على "نافس"

قضت محكمة أول درجة في دبي بمعاقبة صاحب منشأة بغرامة 100 ألف درهم بتهمة استخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما.

وأحالت النيابة العامة في دبي مالك المنشأة إلى المحكمة لقيامه بالتوطين الصوري إذ أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهما فعلياً من العمل بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج(نافس) . واتهمته نيابة دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المنشأة استخدمت العقد الصوري للظهور أمام الوزارة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة، وهو أنها قامت بتشغيل موظفتين مواطنتين وحققت نسبة التوطين المطلوبة ومن ثم تستطيع الحصول على دعم وحوافز حكومية لكونها من المنشآت المتعاونة مع برنامج "نافس".

وأشارت إلى أنه في ظل عدم عمل الموظفتين فعلياً في المنشأة، واقتصر هدفهما على الحصول على مبلغ الدعم الشهري الذي يبلغ 5 آلاف درهم، وانتفعتا به لمدة 4 أشهر فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" بإعادة المبالغ المنتفع بها.

وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم ، إن نيابة دبي ممثلةً بنيابة الجنسية والإقامة، تحرص على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتوطين والتي أقرتها الحكومة بهدف رفع كفاءة أبناء الوطن ودمجهم بسوق العمل، مؤكداً أن التوطين الصوري يمثل تحايلاً على تلك الأنظمة ومخالفة يعاقب عليها القانون.

ودعا المستشار بن خاتم المواطنين المنتفعين من برنامج "نافس" إلى ضرورة الحرص على الالتزام بعلاقة تعاقدية مع المنشأة للانتفاع من برنامج "نافس" وأن يتقاضوا أجراً شهرياً نظير قيامهم بالعمل لدى أي مؤسسة، وفي حال عدم تمكينهم من أداء العمل أو رفض تشغيلهم لديها، عليهم التقدم بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.