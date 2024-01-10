14 ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض للشتم عبر «واتس أب»

أقام سائق شاحنة دعوى قضائية ضد آخر سبه في تسجيل صوتي عبر مجموعة «واتس أب»، تضم 250 عضواً من سائقي الشاحنات. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة إلى المدعى عليه، تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمدعي، باستخدام تطبيق «واتس أب»، وقضت محكمة استئناف رأس الخيمة بتغريمه عن فعلته، كما قضت محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليه أن يؤدي 14 ألف درهم إلى المدعي مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وألزمته بمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأفاد المدعي بأن المدعى عليه أرسل تسجيلاً صوتياً ورسائل عبر مجموعة «واتس أب» تتضمن عبارات سب في حقه وسمعته المهنية والشخصية، ما عرّضه لأضرار معنوية ونفسية ومادية تمثلت في نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أنه ثبت بالأوراق أن المدعى عليه، نشر صوراً للمدعي وقت أن كان عاملاً، وبعد أن أصبح صاحب عمل، كما نشر تسجيلاً صوتياً يسيء للمدعي، على مجموعة في تطبيق «واتس أب» خاصة بسائقي الشاحنات، وهو ذات مجال عمل المدعي في النقليات، ومن ثم فإن المحكمة تمتنع أن تخالف الحكم الجزائي، ويتعين عليها أن تتقيد به، وتلتزم فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً وهو الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، كما أن الحكم الجزائي فصل فصلاً نهائياً في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمدعي بقصد الإضرار به. وتقدر المحكمة الضررين المادي والأدبي عن ذلك بقيمة 14 ألف درهم، وتلزم به المدعى عليه.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعي 14 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وألزمته مصاريف وأتعاب المحاماة.