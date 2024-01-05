إلزام شاب بمخالفات مرورية ارتكبها بسيارة صديقه

رفع شاب دعوى قضائية ضد صديقه لارتكابه مخالفات مرورية بسيارته، وإتلافها بحادث مروري، بعدما سلمه إياها على سبيل الأمانة. وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 5200 درهم قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها بالسيارة، كما ألزمته دفع رسوم ومصروفات الدعوى.

وتفصيلاً، قال المدعي إنه سلم سيارته للمدعى عليه (صديقه) على سبيل الأمانة مدة شهرين، وتبين أنه ألحق بها أضراراً إثر ارتكابه حادثاً مرورياً، ما استوجب إصلاحها بقيمة 2185 درهماً، إضافة إلى اضطراره لاستئجار سيارة خلال فترة الصيانة بقيمة 700 درهم، كما ارتكب المدعى عليه مخالفات مرورية وفق الثابت في كشف المخالفات.

وأوضح المدعي أن المدعى عليه كان اعترف بالمخالفات، ما ألحق به ضرراً موجباً للتعويض، بسبب عدم حفظه سيارته التي تسملها منه على سبيل الأمانة، وأساء استخدامها وإتلافها. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 5200 درهم قيمة المخالفات المرورية المترتبة على سيارته، وقيمة إصلاح الأضرار التي ألحقها بها، وتعويض الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها.

وقال المدعي، إنه بحكم علاقة الصداقة بينه وبين المدعى عليه سلّمه السيارة بقصد استعمالها، وتبين أنه ارتكب فيها مخالفات، وألحق بها أضراراً نتيجة حادث مروري، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه لسداد قيمة المخالفات، وتمكينه من إصلاح السيارة، إلا أنه رفض، الأمر الذي جعله يسدد قيمة المخالفات التي ارتكبها.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه تسلم سيارة المدعي لقضاء شؤونه، وتبين من كشف المرور ارتكابه مخالفات بقيمة 5200 درهم.

وشهد شاهد إثبات بارتكاب المدعى عليه المخالفات المرورية، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 5200 درهم، مقابل المخالفات المرورية التي ارتكبها، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم الدعوى.