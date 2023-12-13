رجل يقاضي زوجته لمنعها من السفر

أقام رجل دعوى قضائية في محكمة الفجيرة الاتحادية طالب فيها بإلزام زوجته بطاعته بالمعروف ونصحها وإرشادها، وإعلامها بحقوق زوجها عليها، مع تعهد منها بالعدول عما تقوم به تجاهه، والتزامها بمنزل الزوجية ومنعها من السفر دون حاجة. وذكر في دعواه أنه زوج للمدعى عليها، وأنجب منها عدداً من الأبناء إلا أن ما دفعه لرفع دعوى قضائية هو خروج زوجته من مسكن الزوجية وسفرها المستمر دون إذنه.

وتم تداول الدعوى في الجلسات، وحضر المدعي بوكيل وحضرت المدعى عليها بشخصها، وقدم كل منهما تفاصيل دعواه للمحكمة.

من جهتها، ذكرت المحكمة أن الثابت بعد مطالعة أوراق الدعوى أن المدعى عليها تقيم في منطقة أخرى طبقاً للثابت بعقد الإيجار المقدم منها والمحرر قبل إقامة المدعي لدعواه، وقد خلت الأوراق مما يفيد بأن للمدعى عليها موطناً أو محل عمل بدائرة الفجيرة، ومن ثم كان يتعين على المدعي طبقاً للقواعد العامة في الاختصاص المحلي رفع الدعوى الماثلة في محل إقامتها.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة أبوظبي الابتدائية الشرعية للنظر فيها وإعلان الخصوم بها.