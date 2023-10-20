10 آلاف درهم تعويضاً لصيدلي عن أضرار مادية وأدبية

رفع صيدلي دعوى مدنية للمطالبة بتعويضه عن أضرار معنوية وأدبية لحقت به جراء اتهامه من قبل إدارة الصيدلية التي يعمل فيها بعدم تسليم العملاء الفواتير، والاستيلاء على 94 ألفاً و900 درهم لنفسه، وإفشاء أسرار الصيدلية، ومشاركته بياناتها السرية مع شركات منافسة لغرض الإضرار بها. وقال في أوراق الدعوى إنه تعرض لأضرار معنوية وأدبية بسبب الاتهامات الباطلة بحقه، واحتجازه في مركز الشرطة، وعرضه على النيابة العامة، والمساس بسمعته بين أصدقائه وأبنائه وزوجته، ولحق ابنته صدمة عصبية واكتئاب، والإنفاق عليها في المستشفى لعلاجها مقابل أدوية وتحايل طبية. وطالب بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له 20 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وإلزامها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليها في شخص مالكها أن تؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، وإلزامها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

• إلزام المدعى عليها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.