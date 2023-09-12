فتاة تتهم شاباً بالاستيلاء على 50 ألف درهم

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى إلزام شاب ردّ 50 ألف درهم إلى فتاة، بعدما عجزت عن إثبات انشغال ذمته لها بالمبلغ.

وادعت الفتاة أنها أعطت الشاب المبلغ كدين، بموجب تحويل بنكي من حسابها إلى حسابه.

وعند مطالبتها له برد المبلغ، امتنع دون أي مبرر قانوني.

وقدم الشاب مذكرة جوابية على الدعوى، طالب برفضها وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات.

وبينت المحكمة أن المدعية تطالب بالمبلغ باعتبار أنه ناشئ عن دين لها. وقدمت إيصالات تحويل من أحد البنوك، مشيرة إلى أن التحويلات البنكية لا تجعل من المدعية دائنة.

وأشارت إلى خلو أوراق الدعوى مما يساند طلباتها سوى أقوالها المرسلة.

كما أنها لم تطلب يمين المدعى عليه على عدم انشغال ذمته لها بالمبلغ. وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها المصروفات.