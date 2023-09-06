عربيان يسرقان سائق سيارة أجرة بعد توصيلهما

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس شخص عربي سرق مع آخر هارب جهازاً آلياً مخصصاً لسيارات الأجرة، ومبلغ 1500 درهم من سائق السيارة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم ومعه آخر هارب كانا تحت تأثير الكحول حين استقلا سيارة أجرة يقودها المجني عليه، وطلبا منه توصيلهما، ثم استولى أحدهما على جهاز خاص بالمركبة، يقدر ثمنه بنحو 5000 درهم، فحاول السائق منعه، ما منح المتهم الثاني فرصة لسرقة مبلغ 1500 درهم من محفظة المجني عليه، قبل أن يلوذا بالفرار.

وذكر شاهد من شرطة دبي كلف بمتابعة البلاغ، أنه أعد كمينا للمتهم وقبض عليه بعد نحو شهر من الواقعة.

وأضاف أن المتهم اعترف طواعية بارتكاب الجريمة، مقراً بأنه استقل المركبة مع صديقه، وكانا تحت تأثير المشروبات الكحولية، وحين وصلا إلى وجهتهما سرقا جهاز التاكسي بهدف بيعه، معتقدين أنه هاتف محمول، وتبين لهما لاحقاً أنه جهاز خاص بسيارة الأجرة، فكسراه وتخلصا منه في إحدى حاويات القمامة، وأنكر سرقة المبلغ المالي من محفظة نقود المجني عليه.

كما أنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة ما نسب إليه من اتهام.

وشرح أن صديقه الهارب سرق جهازاً كان موجوداً بجوار السائق، لاعتقاده بأنه هاتف، نافياً مشاركته في جريمة السرقة أو الاستيلاء على مبالغ من محفظة المجني عليه.

وبعد النظر في الواقعة انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم، وقضت بمعاقبته بالحبس أربعة أشهر وتغريمه 6500 درهم قيمة المسروقات، وإبعاده عن الدولة.