طقس سبتمبر.. انخفاض في الحرارة وفرص لسقوط الأمطار

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن سبتمبر الذي يعد الشهر الأخير من أشهر الصيف، يشهد بداية الانخفاض في درجات الحرارة، خصوصاً أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في 23 من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأشار المركز إلى أن تأثير منخفض الهند الموسمي يضعف ويتراجع تدريجياً خلال هذا الشهر، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية تصاحبها رياح نشطة نسبياً تكون مثيرة للغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

كما تظل الفرصة مُهيّأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خصوصاً على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وبحسب المركز تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وفي الصباح، وتتحوّل إلى شمالية غربية خلال الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بأغسطس، خصوصاً في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكوّن الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

وذكر أن المناطق الشرقية من الدولة، خصوصاً الجبلية منها، تظل تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة، لافتاً إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر يراوح بين 32 و34 درجة مئوية، حيث يكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين 38 و41 درجة مئوية، والصغرى بين 26 و29 درجة مئوية.

ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر سبتمبر، أكد المركز أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في الدولة خلال هذا الشهر كانت 51.1 درجة مئوية عام 2016 في «مخيرز»، فيما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015 وبلغت 16.5.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غد، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً الغربية، منوهاً بأن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يظل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعضها شرقاً وجنوباً وقد تكون ركامية بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.