شرطة دبي تضبط عصابة تتسوّل بسيارات فارهة

قبضت شرطة دبي على عصابة آسيوية يستخدم أفرادها مركبات بلوحات أرقام دول مجاورة، ويدّعون أنهم يحملون جنسيات تلك الدول، بحسب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء جمال سالم الجلاف، الذي أشار إلى أن أفراد العصابة يصطحبون معهم نساء وأطفالاً لاستجداء مشاعر أفراد المجتمع، ويطلبون المساعدة مدعين أن السبل تقطعت بهم في البلاد.

وحذر الجلاف من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، «لأن هذا يشجعهم على الاستمرار في استخدام هذه الأساليب لاستعطاف أفراد المجتمع والحصول على المنافع المادية والعينية منهم، من خلال سرد قصص وحيل مفبركة يستجدون بها الجمهور أمام المساجد والمستشفيات، أو في الأسواق والطرق».

وأكد أن شرطة دبي مستمرة في مكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين من خلال حملة «كافح التسول»، التي تحمل شعار «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، مناشداً أفراد المجتمع مساعدة أجهزة الشرطة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي متسول في أي مكان عبر مركز الاتصال (901) أو خدمة «عين الشرطة» من خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

بدوره قال مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية، العميد علي سالم الشامسي، إن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى وجود أشخاص يعللون سبب تسولهم بحاجتهم للمال، وهذا أمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول وإحالتهم للقضاء.