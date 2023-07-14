شرطة الشارقة تحذر من أسلوب جديد في الاحتيال

حذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع، مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من عمليات احتيال، تكمن في قيام بعض المتصيدين باستخدام أسلوب جرمي جديد، يعتمد فيه على إيداع شيكات وهمية بأجهزة الصراف الآلي خلال عُطل نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية؛ مستغلين توقف العمليات المالية في المؤسسات المصرفية والبنكية؛ موهمين ضحاياهم بإتمام صفقاتهم، ليفاجؤوا بوقوعهم ضحية جريمة احتيال وسرقة.

وأفادت شرطة الشارقة بورود بلاغات عدة لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية، بتعرض أشخاص للاحتيال من قبل بعض الجناة، بقيام المحتالين بالتواصل مع بائعي السيارات عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة ببيع وشراء السيارات بالدولة خلال العطل الرسمية، ويقوم المحتال - بعد إتمام عملية الشراء المبدئي - بإيداع شيك وهمي إلى حساب البائع (الضحية)، بمبلغ المركبة من خلال أجهزة الصراف الآلي، متنكراً حتى لا تتعرف عليه كاميرات المراقبة المصرفية، وبمجرد تسلّم البائع رسالة نصية من البنك تفيد بأنه «تم إيداع شيك بالمبلغ المتفق عليه، وأنّ عملية الإيداع تحت التحصيل»، يقوم الأخير بإنهاء إجراءات المبايعة كاملة، وتسليم المركبة إلى (المحتال) قبل إتمام عملية تسلّم الأموال، ويدرك بعدها أنه وقع ضحية للاحتيال المالي، وتعرضت مركبته للسرقة. ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في فخ احتيال العمليات التجارية، والتيقظ التام لها، بما يضمن تحقيق الأمن الشامل والمستدام، وفي حال الشك أو ‏التعرض للاحتيال، التواصل المباشر عبر الرقم (8002626)، أو عبر منصة الاتصال للحالات غير الطارئة (901).

• محتالون يتواصلون مع بائعي سيارات خلال العطل الرسمية مستغلين توقف العمليات المالية.